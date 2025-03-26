У новому торговому центрі у Карпатах на площі 8 тис. м² будуть крамниці, розважальні заклади тощо

У селі Татарів на Івано-Франківщині почали будувати сучасний торговельний центр Obriy. Це буде перший великий ТЦ у цьому регіоні. Він розташовуватиметься фактично у центрі Татарова на узбіччі автошляху, що веде до Ворохти та гірськолижного курорту «Буковель». Obriy планують відкрити до кінця 2025 року, у ньому працюватимуть крамниця побутових товарів від Jysk, магазин одягу Sinsay, продуктовий супермаркет мережі Torba та інші.

Наприкінці 2024 року забудовник отримав містобудівні умови та обмеження від Яремчанської міської ради для ділянки площею 1,69 га на вулиці Олекси Довбуша біля траси на «Буковель» та Ворохту.

«Будівництво йде повним ходом, земляні роботи та монолітні роботи тривають. Попередній план – [відкрити ТЦ] до кінця року, але сподіваємося відкритися раніше», – розповів у коментарі «Асоціації ритейлерів України» забудовник Роман Курицький.

Згідно з планами, площа торгового центру становитиме 7,87 тис.м2, у ньому працюватимуть близько 15 крамниць різних мереж. Наразі, як зазначив Курицький, укладений договір із Jysk, який займе 1,3 тис. м2, та з мережею магазинів одягу Sinsay про оренду 700 м2. Продуктовий супермаркет буде від західноукраїнської мережі Torba. Перемовини з іншими потенційними орендарями наразі тривають.

«Із LC Waikiki, Епіцентр, Rozetka, однією з провідних мереж виномаркетів, спілкуємося з Master Zoo та E-zoo. Попередня домовленість вже є з мультимаркетом «Аврора», обов’язково буде магазин сегменту drogerie, скоріш за все – Eva, сервісні послуги, сподіваємося долучити «Нова пошта», плюс кафе і ресторан – вже досягли домовленість з кафе-кондитерською та IQ Pizza. Звичайно, аптека, бачимо там супермаркет електроніки, «Книгарню «Є», – розповів Роман Курицький та додав, що на завершальній стадії перебувають перемовини з дитячим розважальним центром «Країна Мрій». Він наголосив, що у майбутньому, якщо буде попит, площу торгового центру можуть збільшити до 10 тис. м2.

Візуалізація ТЦ Obriy, світлини з сайту «Асоціації ритейлерів України»

Наразі відомо, що ТЦ Obriy будуватимуть у форматі не класичного торговельного центру, а рітейл-парку. Відмінністю буде те, що всі магазини будуть мати окремий вхід з фасаду, а торговельні галереї як у класичних ТРЦ будуть взагалі відсутні.

Візуалізація ТЦ Obriy, світлини з сайту «Асоціації ритейлерів України»

У ТЦ Obriy буде великий фасад завдовжки 250 метрів, який оздоблять «елементами мозаїки, оригінальними елементами з місцевими мотивами». Передбачена парковка на 230 місць, художня галерея, публічний простір тощо.

Будівництвом ТЦ Obriy займається львівська компанія «Кворум Девелопмент», що належить бізнесменам Дмитрові Ковальчуку та Романові Курицькому. Перший є власником «Альтерра груп» – групи компаній, що спеціалізуються на девелопменті та керуванні комерційною нерухомістю. У Львові вони побудували логістичний центр «Порт Львів», керують індустріальним парком «Формація» та іншими об’єктами. Роман Курицький із родиною є власником групи компанії Building Development, що також працюють у галузях нерухомості та будівництва. Їм належить новий торговий центр Bukovyna Mall у Чернівцях.

Building Development та «Альтерра груп» вже побудували один торговий центр у форматі рітейл-парку в Київський області.

Із 2019 року Татарів входить до Ворохтянської ОТГ, у селі зареєстровані 1800 мешканців.