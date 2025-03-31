Ле Пен не зможе балотуватись на президентських виборах 2027 року

Французький суд визнав ультраправу політикиню Марін Ле Пен винною у привласненні європейських коштів для фінансування власної партії. 56-річну Ле Пен позбавили права брати участь у виборах президента на п’ять років. Про це повідомила газета Le Monde понеділок, 31 березня.

Як йдеться, у період з 2004 по 2016 рік Ле Пен разом з вісьмома євродепутатами налагодили схему, під час якої надані Європарламентом гроші для оплати праці помічників євродепутатів використовувались для фінансування діяльності «Національного об’єднання».

Загальну суму збитків суд оцінив у 2,9 млн євро. З цієї суми 474 тис. євро Марін Ле Пен витратила на чотирьох помічників парламенту.

31 березня Марін Ле Пен засудили до 4 років ув’язнення, два з яких вона зможе відбувати з електронним браслетом вдома, та 100 тис. євро штрафу. Упродовж наступних п’яти років Ле Пен також не зможе балотуватися на державні посади.

Під час засідання суд виключив можливість адміністративної помилки: «Це незаконне привласнення, здійснене в процесі створення схеми для полегшення навантаження на партію».

Нагадаємо, Марін Ле Пен – екслідерка ультраправої популістської політичної партії «Національне об'єднання», яка виступає проти міграційної політики ЄС.

Марін Ле Пен неодноразово заявляла, що має «певну форму захоплення Владіміром Путіним». Вона визнала результати референдуму 2014 року в Криму про приєднання до Росії, а у 2015 році підтримала військову інтервенцію РФ в Сирії. У 2014 році 9 млн євро кредиту на виборчу кампанію партії Ле Пен надав банк росіянина Гєннадія Тімчєнка.

Після початку повномасштабного вторгнення Ле Пен засудила наступ диктатора Путіна, водночас виступивши проти санкції проти РФ.