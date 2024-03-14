Марін Ле Пен розкритикувала Росію за війну

Екс-лідерка французького «Національного об’єднання» Марін Ле Пен, яку журналісти називали «подругою Путіна», під час дебатів у парламенті неочікувано розкритикувала Росію і виступила на підтримку України. Фрагмент з виступом 13 березня опублікували в Twitter-акаунті Ле Пен.

Політикиня констатувала, що повномасштабним нападом на Україну Росія розв’язала «війну на порозі ЄС і найбільш драматичну геополітичну кризу за останні 20 років», та нагадала про загиблих і постраждалих людей, яким довелося втікати зі своїх міст і сіл.

«Українській нації, що зазнала агресії, ми зобов’язані нашою повагою і підтримкою… Це завдяки героїчному опору українського народу Росія зазнала поразки», – заявила Марін Ле Пен.

Вона зауважила, що Франція надає Україні підтримку і у вигляді прихистку для українців, які через війну поїхали за кордон, і у вигляді матеріальної допомоги, у тому числі зброєю, і Франція "не має червоніти" з приводу наданої підтримки. Одночасно Ле Пен розкритикувала слова президента Емманюеля Макрона про те, що він не виключає потенційної присутності військ західних союзників на території України у майбутньому.

Марі Ле Пен – екс-лідерка ультраправої популістської політичної партії «Національне об'єднання», яка виступає проти міграційної політики ЄС. Партія критикує антиросійські настрої в Європі та не підтримує санкції проти Росії.

У 2014 році Ле Пен пропонувала федералізувати Україну, називала Росію великою нацією та заявила, що США веде Холодну війну проти Росії. Тоді ж її партія взяла на виборчу кампанію понад 9 млн євро кредиту у банку росіянина Гєннадія Тімчєнка. Після вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року Ле Пен дистанціювалася від коментарів війни та заявляла, що «вірить у суверенітет націй».