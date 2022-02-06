Ле Пен пообіцяла, що виведе країну з НАТО у разі перемоги на виборах

Кандидатка у президенти Франції Марі Ле Пен пообіцяла, що виведе країну з НАТО у разі перемоги. Про це пише Le Figaro.

Такий намір політикиня від ультраправої партії «Національне об'єднання» пояснила тим, що не хоче, щоб Францію втягували в чужі конфлікти.

Водночас, вона виступила за активну роль своєї країни на зовнішній арені через Раду Безпеки ООН. Ле Пен традиційно заявила, що планує ліквідувати нелегальну міграцію та розкритикувала ситуацію із міграцією в країні.

Марі Ле Пен – лідерка ультраправої популістської політичної партії «Національне об'єднання», яка виступає проти міграційної політики ЄС. Партія критикує антиросійські настрої в Європі та не підтримує санкції проти Росії.

У 2014 році Ле Пен пропонувала федералізувати Україну, називала Росію великою нацією та заявила, що США веде Холодну війну проти Росії. Тоді ж її партія взяла на виборчу кампанію понад 9 млн євро кредиту у банку росіянина Геннадія Тимченка.

Як свідчить опитування, чинний президент Мануель Макрон залишається фаворитом. За нього у першому турі були готові проголосувати 25% виборців. Марін Ле Пен та кандидатка від правих «Республіканців» Валері Пекрес отримували по 15,5% голосів.