Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас та його французький колега Жан-Ів Ле Дріан опублікували спільну заяву після зустрічі із очільником українського МЗС Дмитром Кулебою. Вони запевняють, якщо Росія вдасться до підриву територіальної цілісності України, це матиме для неї «серйозні наслідки».

«На тлі поновлення занепокоєння щодо переміщення російських військ і техніки поблизу України, ми закликаємо Росію прийняти позицію стриманості та надати прозору інформацію про свою військову діяльність. Будь-яка нова спроба порушення територіальної цілісності України матиме серйозні наслідки», – йдеться в заяві, опублікованій 15 листопада на сайті МЗС Німеччини.

Водночас Франція і Німеччина закликали зберігати стриманність і Україну. Зокрема, закликали її продовжити повну реалізацію Мінських домовленостей і продовжувати свою участь у «Нормандському форматі».

Що відомо про дії РФ на кордоні із Україною?

Раніше провідні світові ЗМІ повідомляли про те, що Росія зосереджує біля України військову техніку. За словами заступника голови Офісу президента України з питань національної безпеки і оборони Романа Машовця, Росія не відводить військову техніку від українських кордонів після військових навчань, що дозволяє їй швидко сформувати ударні угруповання для наступу на Україну.

Крім того, британське видання The Mirror повідомило, що Велика Британія готова перекинути в Україну близько 600 бійців сил спеціального призначення через загрозу військового вторгнення з боку Росії.