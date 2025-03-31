Головну роль у серіалі зіграв Том Гарді

30 березня на платформі Paramount+ відбулась прем’єра нового кримінального серіалу режисера Гая Річі «Мобленд», головну роль в якому зіграв британський актор Том Гарді.

Події розгортаються в Лондоні. У центрі сюжету дві родини гангстерів та персонажі, які займаються вирішенням їхніх проблем. Том Гарді виконує роль Гаррі Да Соуза – перемовника, який вирішує проблеми і стоїть на боці однієї з родин – Гарріган. Пірс Броснан та Гелен Міррен зіграли подружжя Гарріган – головна родина злочинного клану, які борються за владу в злочинному світі.

Режисерами нового серіалу стали Ронан Беннетт та Гай Річі. Беннетт також написав сценарій картини. Зйомки Мобленду відбувались у Великій Британії, переважно в Лондоні.

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Наразі серіал складається з одного сезону на 10 серій. Кожен епізод виходитиме раз на тиждень, починаючи з 30 березня.

Кінокритики переважно високо оцінили сценарій та візуальні спецефекти. Зокрема, вони відзначають продуману до деталей атмосферу. Деякі рецензенти наголошують, що картина містить впізнавані прийоми Гая Річі