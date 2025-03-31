Ромна Клічук на посаді мера Чернівців перебуває з 2020 року

Міський голова Чернівців Роман Клічук оприлюднив свою декларацію за 2024 рік. Чиновник нових витратних придбань минулого року не проводив. Лише зазначив, що передав частину корпоративних прав у своєму бізнесі в подарунок. Кому саме, в декларації не назначено. Також Роман Клічук задекларував майже 700 тис. грн заробітної плати. У його сім’ї є мільйони готівки та корпоративні права на чотири підприємства.

Згідно з декларацією доходів за 2024 рік в розділі «Нерухомість» в Романа Клічука нічого не змінилося. Мер Чернівців досі разом з дружиною спільно володіють 10 об’єктами нерухомості. Зокрема, це житловий будинок у Чернівцях площею понад 500 м2, земельна ділянка площею понад 600 м2. Також Роман Клічук має у спільній власності з Василем Шемчуком два нежитлові приміщення площею понад 160 м2 та 300 м2 в селі Кальнівці Вижницького району. У цьому ж населеному пункті розташовані дві земельні ділянки, які належать міському голові і ще одній невідомій особі – майже 4000 м2 та 2100 м2. У Романа Клічука є нерухомість і в Карпатах на Івано-Франківщині. В селі Великий Рожин Косівського району мер володіє невеликим будинком та трьома земельними ділянками.

В декларації Роман Клічук вказав годинник IWC Schaffhausen вартістю за понад 300 тис. грн. Також вказані автомобіль Mercedes-Benz 2017 року випуску вартістю 2,3 млн грн. Його дружина Лариса Клічук користується автомобілем марки Land Rover Velar 2019 року випуску і вартістю понад 2 млн грн. Це авто належить юридичній особі. В декларації за 2023 рік був також вказаний вин мера Богдан Клічук. В 2023 році він придбав автомобіль BMW 530 XI 2018 року випуску і вартістю – 661 685 грн. Однак в декларації за 2024 рік Роман Клічук не вказував сина, тож автомобіль також не зазначений в документі.

До виборів в 2020 році Роман Клічук був підприємцем і керував корпорацією «Гойра Груп». Після обрання посадовець передав бізнес під управління інших людей, однак він досі залишається кінцевим бенефіціаром в кількох підприємствах, які входять в «Гойра Груп». Загалом в нього є корпоративні права у товариствах, які оцінюють в 70 млн гривень. Це ТОВ «Агрофірма Калина», ТОВ «Рома», ТОВ «Гойра Груп» та ТОВ «Брусницька Мацеста», ТОВ «Тайстра Груп».

Роман Клічук за 2024 рік заробив понад 688 тис. грн зарплати на посаді міського голови. Це на 100 тис. грн більше, ніж попереднього року. Дружина Лариса Клічук у підприємстві з сімейного бізнесу ТОВ «Рома» отримала понад 180 тис. грн. Також вона одержала майже 585 тис. грн зарплати з Чернівецької центральної міської клінічної лікарні. Також Роман Клічук задекларував майже 188 тис. грн процентів з «ПриватБанку».

Також Роман Клічук і його дружина чимало готівки тримають вдома – понад 6 млн грн, що майже на 1 млн грн менше, а ніж він задекларував 2023 рік. Також в нього є понад 209 тис. євро та понад 177 тис. доларів. На банківському рахунку Роман Клічук має 2,1 млн грн, це майже на 400 тис. грн менше, а ніж було минулого року. Також 526 тис. грн мер Чернівців позичив Олегу Романюку. Дружина Клічука Лариса володіє 80 тис. грн та 16,5 тис. доларів у готівці.

Додамо, що Роман Клічук народився 31 жовтня 1972 року в Чернівцях. Закінчив Буковинський медичний університет, навчався в Києво-Могилянській бізнес-школі. До 1997 року працював медиком, далі пішов у бізнес. У 1998 році з партнерами створив компанію «Рома», що спеціалізується на гуртовому продажу алкоголю і харчових продуктів, є одним із лідерів продажу алкогольних і безалкогольних напоїв та кондитерських виробів у Чернівецькій, Хмельницькій, Тернопільській та Івано-Франківській областях. В 2006 році він став депутатом Чернівецької облради від партії «Батьківщина». В 2018 році перейшов до партії «Самопоміч», 2019 року балотувався у нардепи. 29 листопада 2020 році Роман Клічук переміг на виборах мера Чернівців від партії «Єдина альтернатива».