На посаді міського голови Роман Клічук перебуває з листопада 2020 року

Міський голова Чернівців Роман Клічук оприлюднив свою декларацію за 2023 рік. Чиновник задекларував майже 600 тис. грн заробітної плати, понад 800 тис. грн від продажу рухомого майна та нове авто, яке перебуває у власності його сина. В його сім’ї є мільйони готівки та корпоративні права на чотири підприємства.

Згідно з декларацією доходів за 2023 рік в розділі «Нерухомість» в Романа Клічука нічого не змінилося. Мер Чернівців досі разом з дружиною спільно володіють житловим будинком в місті. Загальна площа приміщення становить понад 500 м2. Також на них обох записана земельна ділянка площею понад 600 м2. Роман Клічук має також у спільній власності з Василем Шемчуком два нежитлових приміщення площею понад 160 м2 та 300 м2 в селі Кальнівці Вижницького району. Також в цьому населеному пункті знаходяться дві земельні ділянки, які належать міському голові і ще одній невідомій особі – майже 4000 м2 та 2100 м2​​​​​​​​​​​​​​. В Романа Клічука є нерухомість і в Карпатах на Івано-Франківщині. В селі Великий Рожин Косівського району мер володіє невеликим будинком та трьома земельними ділянками.

В декларації Роман Клічук також годинник IWC Schaffhausen вартістю за понад 300 тис. грн. Також вказані автомобіль Mercedes-Benz 2017 року випуску вартістю 2,3 млн грн. Його дружина Лариса Клічук користується автомобілем марки Land Rover Velar 2019 року випуску і вартістю понад 2 млн грн. Це авто належить юридичній особі. Син мера Богдан Клічук в 2023 році придбав автомобіль BMW 530 XI 2018 року випуску і вартістю – 661 685 грн. Купив він його в вересні 2023 року. Раніше Богдан Клічук їздив на BMW 528 2013 року випуску.

До того, як жителі Чернівці у 2020 році Романа Клічука обрали міським головою, він був підприємцем і керував корпорацією «Гойра Груп». Після виборів чиновник залишив свій бізнес, однак і досі є кінцевим бенефіціаром в кількох підприємствах, які входять в «Гойра Груп». Загалом в нього є корпоративні права у товариствах, які оцінюють в 70 млн гривень. Це ТОВ «Агрофірма Калина», ТОВ «Рома», ТОВ «Гойра Груп» та ТОВ «Брусницька Мацеста».

Міський голова Чернівців за 2023 рік заробив 599 421 гривню. Лариса Клічук у підприємстві з сімейного бізнесу ТОВ «Рома» отримала понад 252 тис. грн. Також вона одержала майже 250 тис. грн зарплати з Чернівецької центральної міської клінічної лікарні. Син Богдан заробив понад 168 тис. гривень у ТОВ «Тайстра груп». Також Роман Клічук задекларував майже 129 тис. гривень процентів з ПриватБанку та понад 75 тис. гривень страхових виплат. Від громадянина Вадима Наголи він отримав 834 тис. гривень за продаж рухомого майна.

Також Роман Клічук, і його дружина чимало готівки тримають вдома. У готівці міський голова зберігає понад 7 млн грн, це майже на 600 тис. грн менше, а ніж він задекларував минулий рік. Також в нього є понад 209 тис. євро та понад 177 тис. доларів. На банківському рахунку Роман Клічук має 2 млн 540 тис. грн, це майже на 500 тис. грн менше, а ніж було минулого року. Також 526 тис. грн мер Чернівців позичив Олегу Романюку. Дружина Клічука Лариса володіє 80 тис. грн та 16,5 тис. доларів у готівці. Також деякі гроші дружина та сини Клічука зберігають у банках.

За даними Вікіпедії, Роман Клічук народився 31 жовтня 1972 року в Чернівцях. Закінчив Буковинський медичний університет, навчався в Києво-Могилянській бізнес-школі. До 1997 року працював медиком, далі пішов у бізнес. В 1998 році з партнерами створив компанію «Рома». Фірма спеціалізується на гуртовому продажу алкоголю і харчових продуктів, є одним із лідерів продажу алкогольних і безалкогольних напоїв та кондитерських виробів у Чернівецькій, Хмельницькій, Тернопільській та Франківській областях. В 2006 році він став депутатом Чернівецької облради від партії «Батьківщина». В 2018 році перейшов до партії Самопоміч, 2019 року балотувався у нардепи. 29 листопада 2020 році Роман Клічук переміг на виборах мера Чернівців від партії «Єдина альтернатива».