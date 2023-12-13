До обрання на посаду міського голови Роман Клічук був підприємцем і керував корпорацією «Гойра Груп»

Міський голова Чернівців Роман Клічук оприлюднив свою декларацію за 2022 рік. В документі він вказав нерухомість, автомобіль, яким користується, корпоративні права на 70 млн грн, а також готівку в кілька сотень тисяч євро та доларів і мільйони гривень.

Згідно з декларацією доходів за 2022 рік мер Чернівців разом з дружиною спільно володіють житловим будинком в місті. Загальна площа приміщення становить понад 500 квадратних метрів. Також на них обох записана земельна ділянка площею понад 600 квадратних метрів. Роман Клічук має також у спільній власності з Василем Шемчуком два нежитлових приміщення площею понад 160 квадратних метрів та 300 квадратних метрів в селі Кальнівці Вижницького району. Також в цьому населеному пункті знаходять дві земельні ділянки, які належать міському голові – майже 4000 квадратних метрів та 2100 квадратних метрів. В Романа Клічука є нерухомість і в Карпатах на Івано-Франківщині. В селі Великий Рожин Косівського району мер володіє невеликим будинком та трьома земельними ділянками.

В декларації Роман Клічук вказав цінне майно. Зокрема, годинник IWC Schaffhausen вартістю за понад 300 тисяч гривень, а також автомобіль Mercedes-Benz 2017 року випуску за 2,3 мільйона гривень. Його дружина Лариса Клічук володіє автомобілем марки Land Rover Velar 2019 року випуску і вартістю понад 2 млн гривень. Син мера Богдан Клічук має BMW 528 2013 року випуску, вартістю 240 тис. гривень.

До того, як жителі Чернівці у 2020 році Романа Клічука обрали міським головою, він був підприємцем і керував корпорацією «Гойра Груп». Після виборів чиновник залишив свій бізнес, однак і досі є кінцевим бенефіціаром в кількох підприємствах, які входять в «Гойра Груп». Загалом в нього є корпоративні права у товариствах, які оцінюють в 70 млн гривень.

Також і Роман Клічук, і його дружина чимало готівки тримають вдома. Міський голова зберігає на банківському рахунку понад 3 мільйони гривень. У готівці зберігає 217,5 тисяч євро, понад 180 тисяч доларів та понад 7,7 мільйона гривень. Це менше грошей, аніж Роман Клічук декларував за 2019 рік, коли ще не був міським головою. Тоді декларував понад 300 тисяч євро, більше як 250 тисяч доларів та понад 14 мільйонів гривень. Дружина Клічука Лариса володіє 80 тисячами гривень та 16,5 тисячами доларів у готівці. Також деякі гроші дружина та сини Клічука зберігають у банках.

Щодо офіційної зарплати мера, то за 2022 рік він заробив понад 600 тис. гривень. Лариса Клічук у підприємстві з сімейного бізнесу ТОВ «Рома» отримала 360 тис. гривень. Син Богдан заробив понад 100 тис. гривень у ТОВ «Тайстра груп». Також Роман Клічук задекларував майже 150 тис. гривень процентів з ПриватБанку та понад 27 тис. гривень страхових виплат. Понад 830 тис. гривень Клічук отримав за продаж рухомого майна.