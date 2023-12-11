Голова Чернівецької ОВА тримає готівкою 57 тис. доларів

Голова Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк подав декларацію про свої доходи за 2022 рік. Згідно з документом держслужбовиць та його дружина володіють шістьома квартирами в обласному центрі. Готівкою подружжя спільно тримає 91 тисячу доларів США.

Начальник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк разом з дружиною Наталією має одну квартиру площею у майже 60 квадратних метрів у Чернівцях, йдеться у декларації держслужбовця. В ще одну квартиру, загальною площею майже 50 квадратних метрів держслужбовиць має у спільній власності зі своїми батьками – Марією і Василем та братом Романом Запаранюком.

У власності Наталії Запаранюк є ще три квартири у Чернівцях площею від 49 до 61 квадратних метрів. Також дружина володіє об’єктом незавершеного будівництва. Це ще одна квартира у Чернівцях на понад 200 квадратних метрів. Наталія Запаранюк набула право на неї у 2011 році. Серед рухомого майна начальник Чернівецького ОВА задекларував автомобіль KIA Sportage 2017 року випуску, вартістю 970 тисяч гривень. Оскільки керівником обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк став у липні 2022 року, то усе нерухоме і рухоме майно було куплене до його призначення на цю посаду.

Раніше Руслан Запаранюк працював в Ощадбанку, то його зарплата за частину 2022 року становила – понад півтора мільйона гривень. Ще 430 тисяч гривень він отримав зарплати в ОВА, перебуваючи вже на посаді керівника. Також Запаранюк в 2022 році продав автомобіль і отримав за нього понад 260 тис. гривень. Дружина Наталя підприємницькою дільністю заробила 31 тисячу гривень.

У Запаранюка задекларовані понад 57 тисяч доларів, у його дружини — понад 34 тисячі доларів. У 2020 році Запаранюк взяв у кредит в Ощадбанку майже 465 тисяч гривень. Також Запаранюк має кілька рахунків в різних банках України, однак чи є кошти на них – не вказано. Держслужбовець задекларував корпоративні права громадської організації «Буковинський оберіг».