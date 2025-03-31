Ситний рисовий суп із картоплею, але без м'яса. Черемша (або ведмежа цибуля) вносить приємну весняну нотку, а яйця дають насичений смак.

Варто нагадати, що черемша у багатьох країнах, а також і в Україні, перебуває під охороною і занесена до Червоної книги. Проте ніхто не забороняє вирощувати її для себе та своїх близьких власноруч.

Інгредієнти (на 4 порції):

картопля – 2-3 шт.;

рис – 50 г;

черемша – 100 г (пучок);

цибуля ріпчаста – 1 шт.;

морква – 1 шт.;

яйця – 2 шт.;

олія – ​​2 ст.л.;

цибуля зелена – за смаком;

сіль, чорний перець –за смаком;

вода – 1,5 л.

Овочі потрібно почистити та помити. Яйця відварити на твердо та покласти у холодну воду.

Картоплю нарізати кубиками, покласти до каструлі та додати туди ж промитий рис. Залити холодною водою, посолити та варити до готовності (приблизно 20 хвилин).

Цибулю та моркву натерти на грубій терці, протушкувати на пательні у розігрітій олії, постійно помішуючи (приблизно 5 хвилин). Додати до картоплі з рисом приблизно за 10 хвилин до готовності, додати перець.

Охолоджені яйця почистити та нарізати на половинки. Черемшу промити, просушити рушником та дрібно нарізати. Додати її до супу, ще раз довести до кипіня та вимкнути.

Зелену цибулю дрібно нарізати. До кожної порцїї додати зелену цибулю та половинку яйця. За бажанням можна додати сметану та/або улюблену зелень.