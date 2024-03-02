Черемша – надзвичайно корисний продукт, а її сезон є не надто довгим. Вона є саме ранньою весною, в той час, коли у людини виникає вітамінне голодування. Свіжі, молоді пагони, листя і стебла можна використовувати для приготування салатів, гарнірів, начинки тощо. Вона успішно зміняє часник та цибулю.

Варто нагадати, що черемша у багатьох країнах, а також і в Україні, знаходиться під охороною і занесена до Червоної книги. Проте ніхто не забороняє вирощувати її для себе та своїх близьких.

Тож поки вона є актуальною, можна готувати страви з черемшею із нашої постійної рубрики «Рецепти». Клікайте на назви страв, які сподобались, і читайте рецепт повністю.

Паста з соусом з креветок та черемші

Це, мабуть, найскладніша страва з добірки. Вона пасує не лише на щодень, але і на свята.

«Голубці» в листках черемші

Звісно, цю страву важко назвати голубцями. Скоріше це рулетики, кол ми загортаємо начинку у листя черемші.

Суп картопляний з черемшею

Простий суп, коли черемша додає траві специфічного свіжого смаку.

Начинка з черемші та кропу для пирогів

Прекрасний варіант легкої весняної начинки для пирогів та пиріжків. І так, це настільки просто, що це скоріше не повноцінний рецепт, а ідея, яку можна розвивати як завгодно.

«Песто» з черемші з сиром та горіхами

Прекрасна заміна традиційному песто у час, коли ще свіжої зелені мало.

Три салати з черемшею

Варіантів салатів з черемшею – безліч! Ми даємо базові варіанти, які можна комбінувати за власним бажанням. Але варто пам’ятати, що дієтологи радять заправляти салати з черемшею сметаною, вона попереджає подразнення шлунка гострою на смак травичкою.