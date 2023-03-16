Прекрасний варіант легкої весняної начинки для пирогів та пиріжків. І так, це настільки просто, що це скоріше не повноцінний рецепт, а ідея, яку можна розвивати як завгодно. Рецепт тіста можна взяти тут або тут. А можна просто купити готове листкове тісто.

Інгредієнти:

черемша 3 пучки

кріп (зелень) 100 гр. (великий пучок)

олія 100мл

сіль за смаком.

Використовувати як начинку для улюбленого тіст (фото Depositphotos)

Черемшу та зелень кропу промити, дрібно нарізати, посолити, влити олію та перемішати.

Використовувати як начинку для улюбленого тіста. Можна до начинки додати варені яйця, відварене куряче м'ясо або домашній сир. Якщо пиріг відкритий, то перед тим, як ставити його у духовку, можна полити начинку збитим яйцем.