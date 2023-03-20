Продавців черемші на Львівщині штрафуватимуть на суму від 1700 до 3600 грн
Це стосується навіть тих, хто продає черемшу, вирощену на своєму городі
У Львові починають продавати черемшу, що використовують у кулінарії – від салатів до начинок для пирогів. Але зривати і продавати цю рослину не можна, адже вона занесена до Червоної книги України, попереджають в департаменті екології Львівської обласної військової адміністрації.
Департамент спільно з Держекоінспецією у Львівській області проводитиме рейди для виявлення продавців червонокнижного виду. Порушникам загрожує штраф від 1700 до 3655 грн, згідно з ч. 2 ст. 88-1 Кодексу України про адміністративні порушення. Окрім того, доведеться заплатити по 62 грн за кожну рослину.
«Вирощування рослин, що занесені до Червоної книги України, у домашніх умовах однаково не дає права їх продавати, бо торгівля, як і інші форми комерційного використання червонокнижних видів, прямо заборонені статтею 19 Закону України "Про Червону книгу України"», – попереджають також в ЛОВА.
Також заборонено зривати та продавати червонокнижні первоцівіти, як-от шафран Гейфеля (крокус), рябчик шаховий, підсніжники, горицвіти тощо.