З початком весни на ринках Львова з'являється багато продавців черемші

У Львові починають продавати черемшу, що використовують у кулінарії – від салатів до начинок для пирогів. Але зривати і продавати цю рослину не можна, адже вона занесена до Червоної книги України, попереджають в департаменті екології Львівської обласної військової адміністрації.

Департамент спільно з Держекоінспецією у Львівській області проводитиме рейди для виявлення продавців червонокнижного виду. Порушникам загрожує штраф від 1700 до 3655 грн, згідно з ч. 2 ст. 88-1 Кодексу України про адміністративні порушення. Окрім того, доведеться заплатити по 62 грн за кожну рослину.

«Вирощування рослин, що занесені до Червоної книги України, у домашніх умовах однаково не дає права їх продавати, бо торгівля, як і інші форми комерційного використання червонокнижних видів, прямо заборонені статтею 19 Закону України "Про Червону книгу України"», – попереджають також в ЛОВА.

Також заборонено зривати та продавати червонокнижні первоцівіти, як-от шафран Гейфеля (крокус), рябчик шаховий, підсніжники, горицвіти тощо.