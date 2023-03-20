Вітамінна весняна тарілка

Вас шокували ціни у магазинах на ранні овочі? Нас також. Та після зими організму, виснаженому нервово і фізично, конче потрібно поповнити запас вітамінів та мінералів. Тож як бути? Лікарка-дієтологиня Наталія Ячмінська твердить: збагатити організм можна і з мінімальними витратами, використовуючи зелень, яка вже з’явилася або ось-ось з’явиться в садах, на присадибних ділянках, дачах, подвір’ях тощо. Страви, приготовані з додаванням весняної «підніжної» зелені і раціон урізноманітнять, і організм вітамінами і мінералами збагатять, і сімейний бюджет заощадять. Треба лише знати, що і як з весняної зелені можна приготувати.

Черемша – це вітамінна скриня

Черемша (вона ж ведмежа цибуля, дикий часник, чензелі, левурда, самардала), каже дієтологиня, – справжнє джерело вітамінів, мікроелементів, мінеральних речовин і амінокислот. Її вже вирощують на дачах, городах, садах, присадибних ділянках (продавати її заборонено, вона занесена до Червоної Книги України).

«Черемша містить велику кількість вітаміну С, ефірні масла, фітонциди і лізоцим та вважається ефективним профілактичним засобом при гострих респіраторних захворюваннях. Вона стимулює апетит, покращує роботу травної системи і знижує ризик розвитку захворювань щитовидної залози. Її також використовують при авітамінозі. Черемша стимулює роботу серця і очищає кров, а також знижує артеріальний тиск і ризик інсульту», – каже Наталія Ячмінська.

Та при використанні черемші, наголошує дієтологиня, треба знати міру. Денна норма черемші – від 10 до 25 листків, бо перебір може викликати безсоння, головний біль і розлад шлунка. І її не можна їсти тим, у кого є виразка шлунка, гастрит, холецистит, гепатит, панкреатит і епілепсія. Якщо таких проблем у вас нема, то сміливо додавайте черемшу у салати, сендвічі, супи, соуси.

Намазка з черемші

Вона смакуватиме з чорним хлібом, з гарячою картоплею у мундирах, на канапках або з круто вареними яйцями. Може зберігатися у холодильнику 3-4 дні.

Інгредієнти:

черемша – один пучок

білий сир – 200 г

сметана – 6 ст. л

вершкове масло – 100 г

сіль – за смаком

Спосіб приготування:

Молоду черемшу ретельно помити, підсушити, нарізати великими шматками і покласти у блендер. Додати сир, сметану, м'яке вершкове масло, сіль. І збити все до однорідної маси. Така намазка смакуватиме з чорним хлібом, з гарячою картоплею у мундирах, на канапках або з круто вареними яйцями. Може зберігатися у холодильнику 3-4 дні.

Яєчня з черемшею і сиром

Інгредієнти:

черемша – 300 г,

масло – 15-20 г,

яйця – 2 шт.

твердий солоний сир

сіль – на смак

Спосіб приготування:

Свіжу черемшу перебрати, помити, покласти в киплячу підсолену воду і варити 5 хв. Відцідити, а тоді злегка підсмажити на маслі, залити збитими яйцями, наприкінці посипати тертим солоним сиром.

Маринована черемша

Інгредієнти:

черемша – 60 стебел

сіль – 1,5 ст.л

цукор – 1 ст.л

оцет – 150 мл

Спосіб приготування:

Черемшу (стебла) обрізати із обох кінців, промити і замочити у холодній воді на 2 год, щоб вийшла гіркота. Тоді довести до кипіння 1 л води, додати до неї сіль, цукор і оцет і охолодити до кімнатної температури. Стебла позв’язувати у пучки по 10 - 20 шт, поставити вертикально у високу банку і залити теплим маринадом так, щоб стебла були повністю покриті. Через 5 днів маринована черемша готова. Смакуйте.

Чим корисна молода кропива

«У кропиві є вітаміни А, В, С, Е, К, залізо, магній, мідь, кальцій, кремній, селен та фітонутрієнти, зокрема флавоніди, що запобігають хворобам серця, фітонциди та органічні кислоти. Соковиті молоді стебла та листя кропиви – багате джерело хлорофілу, а він чудово регулює обмінні процеси в організмі, сприяє нормалізації рівня цукру, зміцнює імунітет. Високий вміст вітаміну К поліпшує згортання крові», – каже дієтологиня Наталія Ячмінська.

Правда, її не варто споживати гіпертонікам і тим, хто страждає на варикозне розширення вен, тромбофлебіт і атеросклероз – у таких людей вона може спровокувати утворення тромбів. Небажана кропива і в харчуванні вагітних.

Супи та салати з молодою кропивою готують, як правило, лише навесні, та, за словами дієтологині, вживати її можна протягом усього сезону. Навесні у молодому кущі кропиви все їстивне та корисне – листя, стелбла. А от влітку зривати варто лише молоді листочки з верхівок наймолодшої кропиви. Саме там сконцентровано все найкраще, що є в кропиві.

І ще одна важлива деталь – збирати кропиву та й іншу зелень не можна поблизу трас, доріг, підприємсв тощо. А ось рослини зірвані у саду, в полі, на городі, дачі спокійно можна використовувати для приготування вітамінних страв.

Фокача з пармезаном та песто з кропиви

Інгредієнти для фокачі:

борошно – 300 г + для посипання робочої поверхні

вода – 250 мл

пармезан – 160 г

сухі дріжджі – 5 г

олія – 3 ст.л + для змащування виробів

сіль – 3 г

Інгредієнти для песто:

молода кропива –60 г

оливкова олія– 100 мл

часник – два зубчики

волоські горіхи – 40 г

пармезан – 20 г

сіль – ½ ч. л.

Спосіб приготування:

Борошно просіяти в глибоку миску, додати сіль, дріжджі та пармезан, і вливаючи тонким струмком теплу воду і олію, замісити гладке однорідне тісто. Накрити тісто рушником і дати йому підійти 35-40 хв. А тоді тісто обім'яти, розділити на 2 рівні частини та кожну розкотити у рівний пласт. Викласти пласти тіста на листи, змастити олією, накрити тканинною серветкою і дати підійти ще 15 хв. Випікати фокаччу в гарячій (180 º С) духовці 10-15 хв.

Горіхи підсушити на сковороді без жиру, перекласти на кухонний рушник і добре протерти, щоб позбутися коричневої шкірки. Кропиву промити, перебрати, обсушити і на ситі обдати окропом. Часник почистити. Всі інгредієнти покласти у чашу блендера та подрібнити. Вливаючи тонким струмком оливкову олію, в кілька прийомів подрібнити до однорідності і добре збити. У вже готову масу підмішати тертий пармезан.

Готову фокаччу нарізати порційними шматками та полити песто з кропиви.

Салат з кропиви

Інгредієнти:

кропива – один пучок

зелена цибуля – 3 шт.

петрушка – 3 гілочки

яйця – 2 шт.

олія (або сметана) – за смаком

сіль,перець – за смаком

Спосіб приготування:

Листя кропиви обдайте окропом і поріжте керамічним ножем або порвіть руками. Зелену цибулю і петрушку так само подрібніть ножем. Відварені яйця наріжте дрібними кубиками. З'єднайте всі інгредієнти, додайте сіль і перець, заправте олією або сметаною і вітамміний салат готовий.

Смузі з кропиви

Інгредієнти:

кропива — 1 пучок

шпинат — 1 пучок

банан — 1 шт.

яблуко — 1 шт.

сік лимона – за смаком

вода — 70−120 мл

Яблуко, банан почистити і розрізати на невеликі шматки. Кропиву обдати окропом, шпинат добре промити під проточною водою. Усі інгредієнти покласти у чашу блендера, налити трохи води (не всю) і збити. Якщо смузі вийшов занадто густий, додати ще трохи води і злегка збити.

У кульбаби всі частини корисні: і листя, і квіти, і корінь

«Кульбаба містить лютеїн, тараксантин, флавоксантин, арнідіол, фарадіол, тритерпенові спирти. У молочному соку кульбаби містяться тараксацин і тараксацерін, каучукові речовини. У суцвіттях і листі є тараксантин, флавоксантин, вітаміни С, А, В2, Е, РР, холін, сапоніни, смоли, тараксацерін, солі марганцю, заліза, кальцію, фосфору тощо», – каже дієтологиня.

Гіркота кульбаби стимулює апетит і покращує травлення. Також кульбаба лікарська має жовчогінну, сечогінну, спазмолітичну, протизапальну і проносну дію.

Правда, вона має і протипоказання. Людям з виразковою хворобою шлунка, з підвищеною кислотністю і схильністю до частих проносів від неї слід відмовитися.

Салат з яєць та листя кульбаби

Інгредієнти:

листя кульбаби, молоде – 100 г

яйце варене – 3 шт.

сметана – за смаком

сіль – за смаком

лимонний сік – за смаком

хрін тертий – за смаком

Спосіб приготування:

Листя кульбаби замочіть у холодній солоній воді на 20 хвилин (для видалення гіркоти), а тоді відкиньте на друшляк, щоб добре стекла вода, поріжте його на частини.

Яйця поріжте кубиками, додайте за бажанням тертий хрін (можна і без нього), посоліть, заправте салат сметаною і лимонним соком.

Салат з кульбаби по-китайськи

Інгредієнти:

листя кульбаби – 0,5 кг

часник – 1 зубчик

морква – 1 шт.

соєвий соус – 2 ст. л.

олія – будь-яка

Спосіб приготування:

Листя кульбаби ретельно вимити, висушити. На терці потерти моркву, часник видушити через часникодавку. З’ єднати всі інгредієнти, заправити олією, посолити до смаку. Після цього треба залишити салат на деякий час до появи соку.

Мед з кульбаби

Інгредієнти:

квіти кульбаби – 300 шт.

цукор – 1 кг

вода – 400 мл

½ лимона



Спосіб приготування:

Квіти кульбаби варто збирати у сонячний день, в обід, щоб вони повністю розкрилися. Воду закип'ятити, додати цукор і зварити сироп. Вимиті суцвіття кульбаби засипати у сироп і варити 20 хвилин. Наприкінці додати до сиропу сік лимона і проварити ще 3 хвилини. А тоді зняти з вогню і залишити на добу, аби настоявся. Після цього процідити і віджати через марлю. Отриманий сироп проварити ще 20 хв. і насолоджуйтеся кульбабовим медом. Якщо зварили забагато, то можна закрутити в баночки.