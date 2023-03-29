Сезон черемші не триває довго, тож ми спробували запропонувати не дуже звичну страву з неї. Чом би й ні?

Інгредієнти:

черемша (листя) 1 пучок

цибуля 1 шт.

морква 1 шт.

фарш м'ясний 250 г

сметана 2 ст.л.

олія 2 ст.л.

сіль за смаком

Сскручувати голубці можна по різноми, в залежності від розміру листя (фото Wędrówki po kuchni)

Цибулю почистити, дрібно нарізати. Моркву дуже дрібно натерти. Цибулю та моркву пасерувати на олії та перемішати з м'ясним сирим фаршем, посолити.

Листя черемші ретельно промити. Якщо вони достатно великі, то можна просто вкиласти на кожен лист по 1 чайній ложці начинки, сформувати невеликі голубці (назвемо їх так) у вигляді конвертиків або трубочок.

Можна зробити так: листочки черемші навхрест покласти глянсовою стороною на стіл. У серединку хрестика покаласти чайну ложку начинки. Кінцями одного листочка обернути начинку з боків і конструкцію, що вийшла, загорнути в другий листок.

Покласти голубці в каструлю або глибоку пательню, додати 2 ст. ложки сметани, залити підсоленою водою або бульйоном (не вище верхнього шару голубців) та тушкувати під покришкою на повільному вогні до готовності (хвилин 30).

Можна подати зі сметаною, можна з томатним соусом. Рецепт тут.