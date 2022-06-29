Поки на базарі ще можна купити молоді буряки з листям, варто спробувати приготувати цю страву.

Інгредієнти:

фарш м'ясний будь-який 500 гр.

морква 2 шт.

цибуля 2 шт.

олія 2 ст. л.

сметана 200 гр.

часник 2 зубчики

сіль та перець за смаком

будь-які спеції за бажанням (сухі часник, базилік, орегано, хмелі-сунелі, прованські або італійські трави) за смаком листя буряків великий пучок

вода 100 мл.

Начинку можна брати за власним смаком, як на звичайні голубці: додавати рис та інші крупи, овочі (фото Depositphotos)

Овочі почистити. Цибулю дрібно нарізати. Моркву натерти на тертці. Пасерувати їх на олії до прозорості цибулі. Додати подрібнений часник. Половину овочів змішати з м’ясним фаршем. Посолити, додати перець та улюблені спеції.

Бурякове листя викласти внутрішньою стороною догори, відрізайте хвостики. Викласти на листя начинку, приблизно 1 ст.л. Згорнути листя разом з фаршем в щільні рулетики, заправивши краї листя в середину голубця.

Згорнути листя разом з фаршем в щільні рулетики, заправити краї листя в середину голубця (фото Depositphotos)

Викласти голубці в каструлю з грубим дном, змішати сметану з другою половиною овочів, залити сумішшю голубці та додати води, посолити та тушкувати на маленькому вогні під покришкою до готовності (хвилин 30).