Спробуємо запекти молоду картоплю з помідором та травами.

Інгредієнти:

молода картопля 500 гр.

помідор (середній) 1 шт.

оливкова олія 100 мл.

часник (сухий) 1 ч.л.

орегано (базилік, прованські або італійські трави), сіль, перець за смаком

Можна використовувати той набір трав, який більше смакує або використати готову суміш (фото spainonafork)

Молоду картоплю ретельно, обсушити рушником. Розрізати кожну картоплину на 2 або 4 скибки(залежно від розміру).

Приготувати соус. Помідор помити, розрізати на дві частини. Кожну половинку натерти на великій терці. Шкірку викинути. Додати до помідора сіль, олію, трави, перець та сухий часник. Все добре перемішати.

Вмочити кожну скибку картоплі в соус. Можна покласти картоплю до целофанового пакету, додати томатний соус, а потім все перемішати, щоб соус рівномірно покрив кожну скибку.

Застелити деко пергаментом. Викласти картоплюрозрізом вниз. Накрити фольгою та відправити в заздалегідь розігріту духовку. Запікати при температурі 180-200° 20-30 хвилин.

Прибрати фольгу (якщо є можливість, увімкнути режим «конвекція» або «гриль», запікати ще 20-25 хвилин.