Молоду картоплю можна приготувати запекти на дерев’яних чи металевих шпажках на грилі або в духовці. Дерев’яні шпажки потрібно хоча б на 40 хвилин замочити у воді, щоб вони не горіли.

Інгредієнти:

молода картопля (не дуже дрібна) 1 кг.

шпондер 100 гр.

чебрець 5 ч.л.

сіль за смаком

Дерев'яні шпажки потрібно якийсь час потримати у воді (фото Shutterstock)

Молоду картоплю бажано однакового розміру добре помити. Обсушити рушником. Нарізати кружечками шириною приблизно 0,5 см. Якщо картопля дрібна, можна запікати її цілою.

Шпондер (або сало) нарізати тонкими скибками. Щоб нарізати рівно та тонко, можна на певний час покласти його до морозилки. Можна додатково натерти його травами, але це необов'язково.

Дрібну картоплю можна не розрізати (фото Shutterstock)

Нанизати на шпажку: шпондер-картопля-шпондер-картопля. Можна за бажанням додати помідорки чері чи шматки цибулі. Посипати травами та сіллю. Закрутити шпажки у фольгу, як цукерки. Треба це робити ретельно, щоб жир не витікав.

Кладемо їх у духовку. Запікаємо 20-30 хвилин. Обережно зняти фольгу та повернути у духовку. Запікати, поки картопля не підрум'яниться.