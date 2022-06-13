Один із сотень варіантів заправки до молодої картоплі.

Інгредієнти:

молода картопля 1 кг

цибуля-шалот (або червона цибуля невеликого розміру) 1 шт.

часник 1 зубчик

зелень, сіль за смаком

лимон (або лайм) ¼ шт.

гірчиця діжонська 1 ч.л.

Зі складниками можна експериментувати як завгодно (фото Shutterstock)

Молоду картоплю добре помити, залити холодною водою та поставити на сильний вогонь. Після закипання воду в каструлі посолити, вогонь зменшити та варити близько 20 хвилин до повної готовності картоплі.

Поки вариться картопля, підготувати заправку. Цибулю шалот нарізати тонкими півкільцями або кубиками. Видавити на нього лайм чи лимон. Перемішати та залишити маринуватися на кілька хвилин. Зелень нарізати максимально дрібно. Можуть бути кріп, петрушка, чебрець, кінза, базилік, все, що подобається. Можна взяти сухі базилік, орегано чи прованські трави.

Часник подрібнити. Зелень та часник розтерти. Додати оливкову олію та перемішати до однорідної маси.

У каструлю з картоплею додати цибулю, гірчицю та заправку із трав. Накрити покришкою, злегка струсити, щоб заправка максимально рівномірно розподілились по картоплі.