20-річну Марію Ковальчук зі Львова знайшли у лікарні Дубая з важкими травмами

Українська поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про торгівлю людьми у справі про побиття 20-річної моделі зі Львова Марії Ковальчук. Тиждень тому дівчину із важкими травмами знайшли у лікарні Дубая. Місцева поліція заявила, що дівчина впала з висоти на будмайданчику.

Як повідомили у коментарі BBC в головному слідчому управлінні Нацполіції, кримінальне провадження відкрила львівська поліція, оскільки Марія Ковальчук жила у Львові.

«За інформацією у ЗМІ, слідчі Національної поліції у Львівській області розпочали окреме кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 149 (торгівля людьми) ККУ», – йдеться у повідомленні.

У поліції зазначили, що наразі триває досудове розслідування і деталі щодо нього не розголошують. Марія Ковальчук досі перебуває лікарні в Дубаї. Вона перенесла кілька операції, її стан стабільний. Інформацію щодо інциденту з дівчиною взяло на контроль консульство України в Дубаї.

Що відомо про Марію Ковальчук

Дівчина жила у Львові, однак у останні роки активно подорожувала та неодноразово була в Дубаї. Вона позиціонує себе як модель та веде сторінку на OnlyFans – платформі, де публікують еротичні фото.

11 березня друзі та рідні дівчини заявили про її зникнення після вечірки в Дубаї. Її знайшли через тиждень з переламаними кінцівками у місцевій лікарні Дубая. Мама дівчини Анна Ковальчук розповідала ЗМІ, що в доньки виявили численні переломи й поки що вона не може говорити.

За версією місцевої поліції, Марія Ковальчук отримала важкі травми внаслідок падіння з висоти на забороненому будівельному майданчику.