20-річна Марія Ковальчук працювала моделлю і вже не вперше була в Дубаї

Модель зі Львова Марію Ковальчук понад тиждень тому зникла у Дубаї. Напередодні її рідні повідомили, що її знайшли у важкому стані в місцевій лікарні. За даними ЗМІ, у неї переламані кінцівки, їй провели три операції, однак поки що вона не розмовляє і не може повідомити, що з нею сталося.

Про зникнення Марії Ковальчук 18 березня повідомила її подруга, російська порноакторка Ангєліна Дорошенкова у соцмережі Х. Зараз цей допис і акаунт видалені. Зазначається, що востаннє дівчину бачили 9 березня на вечірці.

«11 березня 2025 року вона перестала виходити на звʼязок. Востаннє її бачили 9 березня на вечірці, де вона познайомилася з молодими людьми з модельного бізнесу», – повідомила подруга дівчини.

Матір львівської моделі Анна Ковальчук повідомила журналістам проєкту «Вот Так», що належить білоруському опозиційному телеканалу Belsat, що дівчину знайшли в лікарні в Дубаї. Вона у важкому стані та перенесла три операції. За її словами, обставини зникнення дівчини розслідує поліція.

«Є назва готелю, де її бачили. І є передостаннє місце проживання – також готель. Є припущення, що вона ходила на вечірку, але промоутер, який організовує ці вечірки, її не бачив. Сьогодні Марію знайшли в лікарні у важкому стані. Вона без документів, без телефона, без нічого. Вона перенесла три операції. І вона не може розмовляти», – розповіла Анна Ковальчук.

Мама моделі стверджує, що російська модель Ангєліна Дорошенкова – найкраща подруга її доньки. Вони разом їздили в Дубаї на відпочинок, однак за тиждень до зникнення Марії Ковальчук вона поїхала в Росію. Натомість Ангєліна Дорошенкова у коментарі журналістам розповіла, що ніколи не була в Дубаї, живе за кордоном, але в найближчі кілька років повертатися в Росію не планувала.

За словами матері, за день до зникнення Марія зателефонувала і сказала, що познайомилась із двома чоловіками, в яких залишиться на ніч.

Місцеві Telegram-канали повідомляли, що Марія Ковальчук приїхала в Дубаї 15 лютого, працювала моделлю та брала участь в міжнародній акції Boris for Peace! на підтримку російського політолога Боріса Кагарлицького, якого в РФ засудили до 5 років тюрми за критику вторгнення в Україну.

Telegram-канал Shot стверджує, що напередодні дівчину знайшли на узбіччі дороги з переламаними ногами, руками та хребтом.

Що відомо про Марію Ковальчук

Судячи із соцмереж, 20-річна українка позиціонує себе як модель та веде сторінку на OnlyFans – платформі, де публікують еротичні фото. Останній допис на її англомовній сторінці в Instagram датований 16 лютого 2025 року. Вона часто публікує фото з подорожей, зокрема з Іспанії, Туреччини та Таїланду. У квітні 2023 року дівчина публікувала фото з Дубаю, прикріпляючи відповідну геомітку.

На іншій сторінці в Instagram можна знайти й старіші фото дівчини, зокрема у 2022 році вона публікувала фото з Високого замку у Львові. Останній допис на цій сторінці датований 8 березня. Посилання на її сторінки в TikTok та OnlyFans наразі не доступні.

Додамо, що подруга Марії Ковальчук Ангєліна Дорошенкова торік потрапила у скандал в українському сегменті соцмережі Х. Під ніком Ally Breelsen вона опублікувала допис, у якому питала користувачів, як вона може під час війни потрапити до Львова в гості до подруги. Після критики в коментарях дівчина повідомила, що поки що у Львів не поїде. Тоді ж вона публікувала фото разом із Марією Ковальчук і розповідала, що вони обидвоє живуть у Чорногорії.