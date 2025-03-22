Правоохоронці Дубаю працюють з родиною українки

20-річна львівська модель OnlyFans Марія Ковальчук, яку знайшли у важкому стані в лікарні в Дубаї, перенесла три операції і не говорить. Проте поліції міста вже вдалося встановити причину її травм, пише NV з посиланням на The Mirror.

Розслідування показало, що OnlyFans-модель зазнала серйозних травм після того, як впала з висоти на будівельному майданчику.

«Поліція Дубая підтверджує, що громадянка України, яку раніше вважали зниклою безвісти, наразі перебуває в лікарні, їй надають медичну допомогу в присутності її родини. Всебічне розслідування засвідчило, що вона отримала серйозні травми після того, як увійшла на закритий будівельний майданчик і впала з висоти», – йдеться в заяві поліції.

Правоохоронці співпрацюють із родиною Марії Ковальчук.

Нагадаємо, 20-річну модель зі Львова знайшли з переламаними руками і ногами в лікарні в Дубаї.