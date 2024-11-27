Михаїл Кавелашвілі працював у грузинському парламенті IX – XI скликань

Кандидатом у президенти Грузії від провладної партії «Грузинська мрія» став колишній футболіст Михаїл Кавелашвілі. Його представив засновник партії та її почесний голова Бідзіна Іванішвілі, повідомив портал NEWSGEORGIA в середу, 27 листопада.

Зазначається, що Кавелашвілі входить до числа депутатів, що відділились від «Грузинської мрії» у партію «Сила народу». Остання відома своєю антизахідною риторикою та підтримкою «традиційних цінностей». За словами членкині опозиційної партії «Єдність – Національний рух» Хатії Деканоїдзе, яку цитує «Ехо Кавказу», Кавелашвілі є одним із найзапекліших критиків США та ЄС. Також спортсмен осуджував чинну президентку Грузії Саломе Зурабішвілі.

Бідзіна Іванішвілі заявив, що Кавелашвілі має стати новим президентом Грузії, адже є «найкращим втіленням грузинського чоловіка», чудовим сім’янином, а також вирізняється чесністю, справедливістю, патріотизмом і принциповістю.

Що відомо про Михаїла Кавелашвілі

Михаїл Кавелашвілі народився 22 липня 1971 року в Тбілісі. Відомостей про його освіту немає. Кар’єру футболіста Кавелашвілі розпочав у тбіліському «Локомотиві», потім перейшов у «Динамо», у складі якого став шестиразовим чемпіоном Грузії. У 1995 році перейшов у владикавказький клуб «Спартак-Аланія», з яким також завоював чемпіонство.

У 1995 році підписав контракт з «Манчестер Сіті». Після вильоту клубу з прем’єр-ліги Кавелашвілі перейшов в оренду до швейцарського «Грассгоппера». Наступні десять років грав за різні швейцарські клуби. Футбольну кар’єру Михаїл Кавелашвілі завершив у 2008 році.

Також 53-річний Кавелашвілі був членом парламенту Грузії IX та X скликань. На цьогорічних виборах пройшов до парламенту XI скликання за списком від «Грузинської мрії».

Нагадаємо, 26 листопада новий парламент Грузії проголосував за проведення виборів президента 14 грудня. Уперше президента країни обиратимуть не громадяни, а Виборча колегія. ЗМІ припускають, що опозиційні депутати, ймовірно, не візьмуть участі у голосуванні, оскільки не визнають легітимність цього парламенту.