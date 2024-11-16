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У суботу, 16 листопада, у Грузії Центральна виборча комісія офіційно затвердила результати парламентських виборів, на яких перемогла «Грузинська мрія». Під час оголошення результатів представник опозиції облив голову комісії фарбою. Про це повідомляє «Ехо Кавказу».

Згідно з офіційними результатами, «Грузинська мрія» набрала 53,93% голосів на виборах і отримала 89 зі 150 мандатів у парламенті. Прохідний бар’єр у 5% подолали також 4 опозиційні партії:

«Коаліція за зміни» – 11,03%, 19 мандатів,

«Єдність – Національний рух» – 10,17%, 16 мандатів,

«Сильна Грузія» – 8,81%, 14 мандатів,

«Гахарія за Грузію» – 7,78%, 12 мандатів.

Під час офіційного затвердження переможця представник опозиції Давид Кіртадзе облив голову комісії Георгія Каландарішвілі чорною фарбою й назвав його «крапкою ру». Він наголосив, що ЦВК не чує грузинський народ, який не визнає перемогу правлячої партії.

«Ви відібрали майбутнє Грузії, наше майбутнє, і штовхаєте нашу країну в бік Росії. Я навіть не можу назвати тебе головою, ти «крапка ру». Ти чорна пляма», – сказав опозиціонер.

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Тим часом на вулиці під стінами ЦВК відбулася акція протесту проти затвердження результатів виборів. Грузини вимагають повторного голосування.

«Громадяни, які стоять тут, захищають майбутнє своєї країни від влади, яка вкрала в них ці вибори і звела біля кожного відомства залізні паркани», – розповів один із лідерів опозиції виданню Interpressnews.

Грузинські медіа також повідомили про перших затриманих на акції протесту. Серед них є один із засновників опозиційного телеканалу Formula режисер Георгій Ліпонава.

Вибори у Грузії

Парламентські вибори у Грузії відбулись у суботу, 26 жовтня. Протягом дня на виборчих дільницях фіксували порушення, серед яких щонайменше два випадки вкиду бюлетенів.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що не визнає офіційні результати парламентських виробів, адже вважає, що вони були сфальсифіковані під впливом Росії.