Саломе Зурабішвілі вважає, що необхідно провести повторні парламентські вибори

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі у вівторок, 19 листопада, звернеться до Конституційного суду, щоб оскаржити результати парламентських виборів. На думку президентки, на парламентських виборах у жовтні були порушені принципи таємниці та прозорості. Про це повідомили видання «Ехо Кавказу» та JAMnews в понеділок, 18 листопада.

«Я це (роблю – ред.) не тому, що вірю в Конституційний суд, а тому, що хочу повною мірою випробувати совість тих суддів, які опиняться перед вибором, якою країною ми хочемо бути й в якому напрямі має рухатися ця країна», – сказала вона.

За словами президентки, Грузії загрожує дестабілізація, яка може призвести до двовладдя і поглиблення поляризації. Вона вважає, що необхідно провести повторні парламентські вибори, попередньо змінивши виборчий кодекс і створивши нову Центральну виборчу комісію, а також спеціальний суд для розгляду виборчих спорів. На думку Зурабішвілі, все це має бути зроблено за підтримки та участі міжнародних партнерів.

Саломе Зурабішвілі каже, що роботу мають продовжити колишній уряд і парламент. Згідно з Конституцією Грузії, перше засідання нового парламенту призначає президент. Однак в уряді й провладній партії «Грузинська мрія» заявили, що в будь-якому разі проведуть перше засідання 25 листопада.

Нагадаємо, увечері 17 листопада після чергового мітингу грузинські протестувальники встановили близько 30 наметів біля Тбіліського університету. За ніч на проспекті Чавчавадзе виросло наметове містечко. 18 листопада грузинська опозиція заявила, що продовжить протест за проведення нових виборів. Влада та поліція Грузії наразі ніяк не коментували ситуацію.

Парламентські вибори у Грузії

26 жовтня у Грузії відбулись вибори до парламенту. Протягом дня на виборчих дільницях фіксували порушення, серед яких щонайменше два випадки вкиду бюлетенів.

Згідно з офіційними результатами ЦВК, провладна проросійська партія «Грузинська мрія» набрала 53,93% голосів на виборах і отримала 89 зі 150 мандатів у парламенті. Прохідний бар’єр у 5% подолали також чотири опозиційні партії:

«Коаліція за зміни» – 11,03% (19 мандатів);

«Єдність – Національний рух» – 10,17% (16 мандатів);

«Сильна Грузія» – 8,8% (14 мандатів);

«Гахарія за Грузію» – 7,8% (12 мандатів).

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що не визнає офіційні результати парламентських виробів, адже вважає, що вони були сфальсифіковані під впливом Росії. Правоохоронці Грузії відкрили десятки кримінальних справ щодо можливих порушень в передвиборчий період та в день виборів.

28 жовтня біля парламенту Грузії у Тбілісі зібрались тисячі протестувальників. Люди висловлювали незгоду з офіційними результатами парламентських виборів.

16 листопада у Грузії Центральна виборча комісія офіційно затвердила результати парламентських виборів, на яких перемогла «Грузинська мрія». Під час оголошення результатів представник опозиції Давид Кіртадзе облив голову комісії Георгія Каландарішвілі чорною фарбою й назвав його «крапкою ру».