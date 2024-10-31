Правоохоронці Грузії затримали двох людей за вкид бюлетенів під час виборів до парламенту

У Грузії правоохоронці затримали заступника голови Марнеульської міської ради Ровшана Іскандарова та ще одну людину. Їх підозрюють у вкиданні бюлетенів у скриньку для голосування на парламентських виборах. Про це у четвер, 31 жовтня, повідомляє «Эхо Кавказу».

Факт вкиду бюлетенів зафіксували у суботу, 26 жовтня, на 69 виборчій дільниці у селі Садхало Марнеульського муніципалітету. Тоді голосування на цій дільниці зупинили, а результати визнали недійсними.

«Співробітники поліції Квемо Картлі затримали двох осіб, Р.І., 1984 року народження та в Е.І. 1990 року народження. Їм загрожує до двох років позбавлення волі», – повідомили у міністерстві внутрішніх справ Грузії.

Грузинські ЗМІ також поширили відео інциденту.

Розслідування проводиться за фактом навмисної фальсифікації виборчих документів: списків, протоколів, бюлетенів, журналів реєстрації та облікових відомостей ст. 164 (Кримінального кодексу Грузії).

Додамо, що наразі правоохоронці Грузії відкрили 47 кримінальних справ щодо можливих порушень під час парламентських виборів. Йдеться про передвиборчий період та в день виборів.

Парламентські вибори у Грузії

Парламентські вибори у Грузії відбулись у суботу, 26 жовтня. Після закриття виборчих дільниць екзитполи оприлюднили протилежні результати голосування. Провладний телеканал Imedi опублікував дані, які свідчать про перемогу керуючої проросійської партії «Грузинська мрія». Водночас опозиційні ресурси, а також американська компанія Edison Research, заявили, що опозиційні сили сукупно отримали 51,9% голосів.

Наступного дня, 27 жовтня, ЦВК Грузії повідомила про перемогу панівної партії «Грузинська мрія» із результатом 53,93% голосів. Також, подолавши поріг у 5%, до парламенту пройшли:

«Коаліція за зміни» – 11,04%;

«Єдність – Національний рух» – 10,17%;

«Сильна Грузія» – 8,8%;

«Гахарія за Грузію» – 7,8%.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що не визнає офіційні результати парламентських виробів. За її словами, результати були сфальсифіковані, а виборців Грузії назвала жертвами російської спецоперації.

28 жовтня біля парламенту Грузії у Тбілісі зібрались тисячі протестувальників. Люди висловлювали незгоду з офіційними результатами парламентських виборів.