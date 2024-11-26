25 листопада відбулась перша сесія нового парламенту Грузії XI скликання

У Тбілісі 26 листопада відбулось друге засідання нового парламенту XI скликання, під час якого члени провладної партії «Грузинська мрія» ухвалили рішення про проведення президентських виборів 14 грудня. Відповідне рішення підтримали 80 депутатів, повідомило видання «Ехо Кавказу».

За словами спікера парламенту Шалви Папуашвілі, вибори президента Грузії відбудуться 14 грудня. Того ж дня за потреби пройде другий тур виборів. Заплановано, що інавгурація шостого президента Грузії відбудеться вже 29 грудня 2024 року.

Раніше опозиційний канал Mtavari повідомив, що на пост президента Грузії розглядаються кандидатури голови «Грузинської мрії» Іраклі Гарібашвілі та Костянтина Гамсахурдія – сина першого президента Звіада Гамсахурдії.

«Ехо Кавказу» зауважує, що вперше президента Грузії обиратиме не населення, а Виборча колегія, яку затвердить ЦВК.

Згідно з Конституцією, до складу колегії входять 300 посадовців, серед яких:

150 членів парламенту Грузії;

20 депутатів Верховної ради Абхазької Автономної Республіки (діє у вигнанні);

21 депутат Верховної ради Аджарської Автономної Республіки;

109 представників від органів місцевого самоврядування (імовірно, туди ввійдуть 54 делегати від «Грузинської мрії» та 55 – від опозиції).

Депутати від опозиції, ймовірно, не візьмуть участі у голосуванні, оскільки опозиційні партії не визнають легітимність парламенту XI скликання, припускають журналісти.

Нагадаємо, 25 листопада відбулося засідання нового парламенту Грузії XI скликання, попри те, що опозиція та чинна президентка країни Саломе Зурабішвілі не визнають його легітимним. Під будинком парламенту із вечора 24 листопада відбувалась багатотисячна акція протесту з вимогою проведення нових виборів.

19 листопада Зурабішвілі звернулась до Конституційного суду для оскарження результатів парламентських виборів. На її думку, на виборах 26 жовтня в Грузії були порушені принципи таємниці та прозорості.