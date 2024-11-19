Рано-вранці 19 листопада поліція почала розгін протестувальників у Тбілісі

Уранці 19 листопада у Тбілісі спецпризначенці знесли наметове містечко опозиції, зокрема партій «Коаліція за зміни» і «Національний рух», які вимагають скасування результатів парламентських виборів. Починаючи зі 17 листопада на території біля Тбіліського державного університету тривав мирний протест, повідомило видання «Ехо Кавказу».

Близько п’ятої години ранку на території наметового містечка з’явились поліцейські з водометами, проте спецзасоби не використовувались, зауважує видання. Поліція попередила опозиціонерів, що ті мають відкрити проїзд для автомобілів, який був заблокований із 17 листопада. Правоохоронці звільнили проїжджу частину вулиці від наметів та барикад.

За інформацією грузинських ЗМІ, згодом на вулиці Мелікішвілі почались затримання протестувальників. Поліція перекрила цю вулицю, утім ситуація спокійна. Кількість мітингувальників зростає.

Станом на одинадцяту годину, за даними правозахисних організацій, після розгону акції на Мелікішвілі було затримано 16 людей. Під розписку відпустили трьох затриманих, серед яких – оператор опозиційного телеканалу Mtavari й співробітниця політичної групи партії «Лело» Майя Гогідзе. Адвокати встановлюють місцеперебування затриманих протестувальників. Щонайменше двоє постраждалих від дій поліції перебувають в лікарні.

Один із лідерів коаліції «Єдність» Гіоргі Вашадзе оголосив про перехід опозиції до тактики «мобільних протестів». Він закликав учасників протесту не давати поліції наближатися, і намагатись пересуватися містом групами.

Надаємо, у неділю, 17 листопада, протестувальники, які вимагають проведення нових парламентських виборів, встановили близько 30 наметів біля Тбіліського держуніверситету. 18 листопада грузинська опозиція заявила, що продовжить протест за проведення нових виборів. Влада та поліція Грузії ніяк не коментували ситуацію.

18 листопада президентка Грузії Саломе Зурабішвілі повідомила, що 19 листопада звернеться до Конституційного суду для оскарження результатів парламентських виборів. На її думку, на виборах були порушені принципи таємниці та прозорості.