Завод Arctic LNG 2 розташований поблизу Північного полярного кола

Російські родовища проєкту Arctic LNG 2 у листопаді майже зупинили видобуток газу, виробляючи лише 0,4 млн кубометрів на день. Про це 12 листопада повідомив Bloomberg.

Відомо, що Arctic LNG 2 має ключове значення для планів Росії щодо збільшення експорту природного газу. Планували, що він вироблятиме п'яту частину річного обсягу виробництва скрапленого газу у Росії обсягом 100 млн тонн до 2030 року. Це мало б втричі перевищити обсяг експорту країни. Тому західні країни кількома хвилями накладали санкції на проєкт.

Через обмеження родовища, що живлять завод, майже перестали видобувати газ, й у перші 10 днів листопада перекачували в середньому 0,4 млн кубометрів на день.

«Це падіння більш ніж на 90% від середнього видобутку у жовтні. Це також найнижчий середній рівень видобутку для проєкту щонайменше з вересня 2023 року», – додають у повідомленні.

У вересні стало відомо, що Індія відмовиться купувати зріджений природний газ з російського підсанкційного проєкту Arctic LNG 2.

Тим часом Росія з 2023 року збільшила на 70% об’єми транспортування нафти на старих незастрахованих суднах. Тому Велика Британія 17 жовтня наклала санкції на 18 нафтових танкерів тіньового флоту. Обмеження мають завдати серйозного удару по фінансових надходженнях Кремля. Адже за останній рік нафтові танкери, що перебувають під санкціями, перевезли нафти на суму близько 4,9 млрд доларів.