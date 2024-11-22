Газопровід оцінюють приблизно в 11 млрд доларів

Американський інвестор з Маямі Стівен Лінч звернувся до уряду США за дозволом взяти участь у можливих майбутніх торгах за газопровід «Північний потік-2». Про це 21 листопада повідомила газета Wall Street Journal.

Американський бізнесмен заявив, що готовий придбати трубопровід «Північний потік-2» на аукціоні в разі банкрутства дочірньої компанії «Газпрому». У листі-зверненні до уряду, який отримали журналісти у своє розпорядження, йдеться, що газопровід, який оцінюють приблизно в 11 млрд доларів, можна буде «купити за копійки». За словами бізнесмена, чимало інвесторів не братимуть участі в торгах через геополітику, а серед інших учасників торгів, імовірно, будуть російські маріонетки.

Лінч вважає, що придбавши «Північний потік-2», американці зможуть встановити контроль над енергопостачанням Європи. Таким чином трубопровід може стати важелем тиску на Росію у переговорах щодо завершення війни в Україні.

Стівен Лінч. Фото Monte Valle Partners

Wall Street Journal пише, що Лінч 20 років проживав у Москві та мав там бізнес. До Маямі він переїхав у 2019 році через труднощі для громадян США у веденні бізнесу через посилення санкцій.

Раніше він отримав ліцензію від Міністерства фінансів США на завершення придбання швейцарської дочірньої компанії російського «Сбербанку» у 2022 році. Він також допомагав фінансово президентській кампанії Дональда Трампа.

Що відомо про «Північний потік-2»

«Північний потік-2» – це розширення першого потоку, який «Газпром» запустив у 2011 році. Газопровід протяжністю понад 1200 км прокладений на дні Балтійського моря. Він проходить через економічні зони та територіальні води Данії, Німеччини, Росії, Фінляндії й Швеції.

Нагадаємо, 26 вересня 2022 року стався витік газу з газопроводів «Північний потік-1» і «Північний потік-2». Нитки магістралей були зруйновані на глибині приблизно 80 м на дні Балтійського моря.

У листопаді шведський прокурор, який розслідує пошкодження газопроводів «Північний потік-1» та «Північний потік-2», підтвердив факт диверсії, оскільки на місці пошкодження труби виявили сліди вибухових речовин.

Після ухвалення Євросоюзом санкцій проти Росії введення в експлуатацію газопроводу «Північний потік-2» зупинили, хоча його будівництво вже практично завершилося. Згодом у «Газпромі» повідомили, що пошкоджені підводні газопроводи законсервують, оскільки Росія не має планів щодо їх ремонту чи відновлення.

Німецький сайт Der Spiegel наприкінці серпня повідомив, що підозрюваний у диверсіях на газопроводах «Північний потік-1» і «Північний потік-2» водолаз Володимир Журавльов перебував на території Польщі, але уник арешту й втік до України. Однак міністр юстиції та генеральний прокурор Польщі Адам Боднар заявив, що Польща не змогла арештувати водолаза, оскільки того не було на території країни.