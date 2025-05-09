У Львові 9 травня підписали угоду про заморожені російські активи

У п'ятницю, 9 травня, за участі прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, високої представниці ЄС у закордонних справах Каї Каллас та 19-ти міністрів закордонних справ ухвалили «Львівську заяву», якою започаткували створення міжнародного спецтрибуналу для високопосадовців Росії за злочин агресії проти України. Невдовзі декларацію підпишуть у Люксембурзі. Крім створення спецтрибуналу, у Львові відбулося засідання Ради міністрів закордонних справ держав та підписання угоди про спрямування Україні траншу прибутків від заморожених російських активів.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль назвав події 9 травня у Львові історичними. «Перша подія – це засідання Ради міністрів закордонних справ держав-членів ЄС. Ми обговорили низку питань нашого спільного сьогодення і майбутнього. Друга подія – це підписання угоди про спрямування Україні траншу прибутків від заморожених російських активів. Ця угода укладена між ЄС, Данією, Францією, Італією. Йдеться про кошти Європейського фонду миру обсягом близько 1 млрд євро, за які закуплять українську зброю для потреб України», – сказав прем'єр.

Третьою історичною подією він назвав зустріч коаліції держав для створення спецтрибуналу для Росії. За словами Шмигаля, це стосується російських високопосадовців, які віддавали злочинні накази.

«Країни коаліції провели велику юридичну підготовку. Сьогодні ухвалимо політичне рішення про схвалення роботи цих юридичних команд. Сам процес формування і запуску спеціального трибуналу в межах Ради Європи розпочнеться незабаром. Винні в злочині агресії обов'язково будуть покарані», – повідомив Шмигаль.

Висока представниця ЄС у закордонних справах Кая Каллас заявила, що присутність міністрів у Львові знаменує непохитну єдність з Україною. Вона сказала, що Владімір Путін робить з Україною те саме, що Адольф Гітлер робив 80 років тому.

«Росія не виявляє жодного інтересу до миру, водночас як Україна вже понад два місяці тому погодилася на безумовне припинення вогню. Тому відповідь може бути лише одна – дійсно змусити Росію також хотіти миру. А це означає, що нам потрібно посилити тиск на Росію, а також зробити так, щоб Україна могла захистити себе. Тому цього тижня ми запропонували 17-й пакет санкцій, і сподіваємося, що цього місяця його ухвалять Радою ЄС», – сказала Кая Каллас.

Кая Каллас. Фото ZAXID.NET

Каллас зазначила, що зустріч 9 травня у Львові є символічною, оскільки саме тут навчалися юристи Рафал Лемкін та Герш Лаутерпахт. Лемкін запровадив слово «геноцид», а Лаутерпахт працював над концепцією злочинів проти людяності.

«Сьогодні робимо дуже рішучі кроки на шляху до справедливості для України. Після засідання надамо нашу остаточну політичну підтримку створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії. Цей трибунал забезпечить притягнення до відповідальності тих, хто несе найбільшу відповідальність за агресію проти України. Кожен сантиметр російської війни задокументований. Я дякую всім країнам, які зробили свій внесок у створення трибуналу, а також запрошую інші країни, які виступають за мир і справедливість, приєднатися до цих зусиль. Дякую вам. Сьогодні день Європи, вся Європа тут, у Львові», – сказала Кая Каллас.

Денис Шмигаль, Кая Каллас та Андрій Сибіга. Фото ZAXID.NET

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що створення спецтрибуналу тривало понад два роки. Юристи напрацювали формулу, яка прийнятна для України – збереження принципу невідворотності покарання для всіх. Зокрема, для президента Росії, прем'єр-міністра та міністр закордонних справ Росії.

«Всі вони міжнародні військові злочинці. Трибунал буде розташований в Гаазі. Зараз активно приступаємо до роботи з Радою Європи, яка є центральним елементом цього процесу. Тому сьогодні ми ухвалюємо політичний документ – «Львівську декларацію». Наступними кроками після схвалення процедурно-формального в Люксембурзі відбудеться формально-процедурне схвалення цього процесу, а потім буде укладення угоди між Радою Європи та Україною. Це поставить крапку у процесі створення юридичної інфраструктури щодо притягнення російського агресора до відповідальності», – повідомив Андрій Сибіга.

Андрій Сибіга. Фото ZAXID.NET

Андрій Сибіга додав, що Україна збирає докази й немає жодних перепон для досудового розслідування.