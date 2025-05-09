Делегація вшанувала пам’ять загиблих захисників на Полі Почесних поховань

У п’ятницю, 9 травня, з робочим візитом у Львові перебувають високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас та міністри закордонних справ країн ЄС. Також прибули премʼєр-міністр України Денис Шмигаль та міністр МЗС Андрій Сибіга. У Львові вони вшанували пам’ять загиблих захисників. Про це у своїх соцмережах повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

Насамперед іноземні та українські делегації відвідали Личаківське кладовище, щоб віддати шану героям, які поклали життя за свободу України.

(Фото з соцмереж Максима Козицького)

«Попереду сьогодні дві важливі події: зустріч міністрів закордонних справ ЄС та засідання основної групи Спеціального трибуналу з розслідування злочину агресії проти України», – повідомив Максим Козицький.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про зустріч із Каєю Каллас у Львові. Він наголосив на важливості, що в День Європи європейські партнери пліч-о-пліч з Україною.



«Обговорили широкий спектр питань, зокрема ситуацію на фронті та оборонні потреби. Вдячні за ініціативу щодо виділення 1 млрд євро для української оборонної промисловості, а також за ініціативу щодо збільшення військової підтримки України у 2025 році. Очікуємо, що найближчим часом буде затверджено положення про новий інструмент SAFE. Це дасть можливість Україні брати участь у спільних закупівлях необхідної оборонної продукції разом з державами-членами ЄС як на європейському ринку, так і безпосередньо в українських виробників», – написав Шмигаль.



Також він повідомив, що окремо обговорили тему санкцій проти Росії.

«Розраховуємо, що 17-й пакет буде узгоджений і схвалений європейськими країнами якнайшвидше. Потрібно посилювати тиск на агресора, щоб примусити його до миру. Ми також розраховуємо на подальшу роботу в питанні конфіскації заморожених російських активів і їх спрямування на потреби України», – додав Шмигаль.

Глава МЗС Латвії Байба Браже повідомила, що відзначає День Європи у Львові разом з українськими друзями та міністрами з країн Європи. Про це міністерка розповіла в соцмережі Х.

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що до міста прибули 35 делегацій з країн Європейського Союзу та інших держав.



«У Ратуші відбулася міжнародна зустріч “Україна–ЄС” за участі міністрів закордонних справ усіх країн Європи. Обговорювали нові санкції проти росії, оборонну підтримку та шлях України до Європейського Союзу. На площі Ринок урочисто підняли прапор ЄС. Це зробили діти війни — Яна Степаненко, яка втратила ноги внаслідок ракетного удару, і Маркіян Мазур — переможець міжнародних олімпіад. Гімни України та Європейського Союзу прозвучали у виконанні військових. Це було сильніше за будь-які слова. Ця подія підкреслює стратегічну роль Львова як платформи для ключових міжнародних рішень і символічних жестів підтримки України», – написав Садовий.

Фото із соцмереж Андрія Садового

Окрім вже згаданих іноземних політиків, до Львова прибули міністри закордонних справ: Німеччини Йоганн Вадефуль, Польщі Радослав Сікорський, Чехії Ян Ліпавський, Іспанії Хосе Мануель Альбарес, Литви Кястусіс Будріс.

Зазначимо, через візит іноземних готей у Львові тимчасово можуть не працювати світлофори.