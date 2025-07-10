19-річному чоловіку загрожує довічне ув'язнення

На Тернопільщині працівники СБУ та поліції затримали 19-річного мешканця Чортківського району, який готував теракти проти військовослужбовців одного із підрозділів Сил безпеки і оборони на заході України. Чоловіка завербували у травні 2025 року через телеграм-канал. Тепер йому загрожує довічне ув’язнення.

Спочатку 19-річному чоловіку спецслужби Росії надіслали завдання, щоб перевірити його надійність. Куратор запропонував йому спалити релейну шафу на залізничному перегоні неподалік м. Борщів, повідомили в СБУ Тернопільщини в четвер, 10 липня.

Підозрюваний поїхав на ділянку залізниці поблизу міста і підпалив одну з релейних шаф. Процес сфотографував на телефон і відправив фото виконаного завдання агенту ФСБ в телеграм. Після цього йому доручили виготовити саморобний вибуховий пристрій для теракту на території регіону.

«Однак його викрили оперативники СБУ, затримали диверсанта та своєчасно припинили підготовку вибуху. На момент затримання куратор вже надав зраднику детальні інструкції щодо виготовлення вибухівки з підручних матеріалів, а виконавець злочину купував компоненти для вибухівки», – зазначили в СБУ Тернопільщини.

У затриманого вилучили мобільний телефон, який він використовував для спілкування із замовниками теракту, а також складники вибухівки, частину з яких він зберігав вдома.

Чоловіку повідомили про підозру за двома статтями КК України, а саме за ч. 2 ст. 113 (диверсія) та ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (готування до вчинення терористичного акту). Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За співпрацю з ворогом підозрюваному загрожує довічне ув’язнення.