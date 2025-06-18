Вогонь пошкодив капот та двигун авто

На Тернопільщині працівники СБУ та поліцейські розшукали та затримали чоловіка та жінку, які підпалили авто військових. Виявилося, що вони це зробили на замовлення спецагента з Росії. За підпал жителі Гусятина мали отримати по тисячі доларів.

Повідомлення про пожежу та можливий підпал авто діючого військовослужбовця в Гусятині поліцейські отримали 31 травня. Під час розслідування правоохоронці встановили, що до підпалу причетні двоє жителів Гусятина – це 21-річний чоловік та його 23-річна безробітна подруга, повідомили в поліції Тернопільщини в середу, 18 червня.

Під час допиту палій розповів, що він шукав способи підробітку в телеграм-каналах. Пропозицію підпалити військовий автомобіль надіслав йому користувач акаунту «МОЯ БИТВА за УКРАИНУ». На що чоловік погодився, – йдеться в повідомленні прокуратури Тернопільщини. 21-річний житель Гусятина обходив селище і підшукував потрібний автомобіль. В одному із дворів будинку він знайшов транспортний засіб з військовим номерним знаком, сфотографував його і відправив фото спецагенту Росії в телеграм.

Куратор з Росії погодив авто і за підпал пообіцяв 2 тис. доларів. Чоловік до підпалу залучив свою подругу, і вони вночі 31 травня облили припаркований Land Rover Freelander легкозаймистою речовиною та підпалили. Щоб отримати гроші, зловмисники свої дії мали зафіксувати на камеру телефона і переслати відео куратору.

Оперативникам СБУ та представникам карного розшуку поліції вдалося оперативно встановити виконавців підпалу та їхнє місцеперебування. У чоловіка та жінки вилучили мобільні телефони з доказами причетності до злочину та інструкціями від куратора. У вчиненому обоє спільників зізналися.

Слідчі СБУ повідомили паліям про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України (Закінчений замах на перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період). Їм вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. За підпал військової техніки підозрюваним загрожує до 8 років позбавлення волі.