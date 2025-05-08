Фото та відео тернополяни скидали куротору з ФСБ

Двоє жителів Тернополя отримали покарання за підпал авто ЗСУ. Чоловіків, які працювали на спецагентів ФСБ і за їх вказівкою влаштовували підпали, ув’язнили до позбавлення волі. Один з них отримав шість років в’язниці, а інший – шість з половиною років в’язниці.

Підпал військового фургону у дворі житлового будинку засуджені вчинили у вересні 2024 року. За це представники спецслужб Росії обіцяли їм виплатити 2500 доларів. Підпал влаштовували місцеві жителі віком 54 і 56 років, зазначили в СБУ Тернопільщини.

Прокурори довели у суді, що у вересні 2024 року обвинувачені погодилися на пропозицію невідомого користувача акаунта «Поддержка» в Telegram на протиправний заробіток, повідомили в прокуратурі Тернопільщини в четвер, 8 травня. Чоловіки помітили неподалік помешкання одного із них на вул. Слівенській припаркований військовий фургон. Зловмисники сфотографували його і відправили фото своєму куратору. Наступної ж ночі, з 16 на 17 вересня, вони підпалили його, попередньо обливши вітрове скло та капот автівки сумішшю із бензину та моторного мастила.

Вогонь перекинувся на припарковане поруч авто мешканця багатоповерхівки, внаслідок чого власникам автомобілів заподіяна шкода на понад 600 тис. грн. Правоохоронці затримали чоловіків, коли один з них спробував перезняти відео підпалу, бо воно не сподобалось куратору. На вирок суду вони очікували, перебуваючи під вартою. Вину у скоєному визнали та розкаялись.

Тернопільський міськрайонний суд двох тернополян визнав винуватими у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ й умисному знищенні чужого майна, вчинене шляхом підпалу. Зловмисникам призначили покарання 6,5 та 6 років позбавлення волі. Рішення суду ще не набрало законної сили.