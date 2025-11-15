Троє військових самовільно залишили частину (СЗЧ) та хотіли незаконно перейти кордон на Львівщині поза пунктом пропуску. Прикордонники затримали їх з пострілами, оскільки при перевірці документів на контрольному пункті чоловіки вдались до втечі. Суд призначив кожному по 8500 грн штрафу.

Як вказано у постановах, які оприлюднили у судовому реєстрі у листопаді 2025 року, випадок трапився ввечері 30 жовтня. Прикордонники зупинили авто Audi приблизно за 20 км від державного кордону біля Турки на Львівщині. У авто було п’ятеро людей, але при перевірці документів троє чоловіків почали втікати. Інспектори прикордонного наряду зробили три попереджувальні постріли вгору та змогли їх затримати.

Прикордонники встановили, що троє втікачів є військовими навчального артилерійського полку ЗСУ та хотіли незаконно перетнути кордон. Щодо них склали протоколи про адмінправопорушення за фактом спроби незаконного перетину кордону та непокори розпорядженню прикордонників. Двоє затриманих є уродженцями Закарпаття, а один – із Тернопільщини.

Суддя Марія Волинець розглянула справи щодо Олега П., Віктора В. та Павла Б., визнавши їх винним у правопорушеннях. Трьом чоловікам призначили по 8500 грн штрафу зі сплатою 605 грн судового збору. Постанови ще можна оскаржити.