ТЦК мобілізували чоловіка, який після вступу на інтернатуру Буковинського державного медичного університету звернувся для оформлення відстрочки. Чернівецький окружний адміністративний суд задовольнив позов чоловіка, визнавши наказ про його мобілізацію протиправним. Військову частину зобов’язали виключити його зі списків особового складу.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у листопаді 2025 року, до суду звернувся чоловік, який вступив на інтернатуру Буковинського державного медичного університету та був мобілізований на військову службу. Наказ про зарахування до університету був виданий 29 липня 2025 року, а мобілізували чоловіка у серпні, коли він звернувся у ТЦК по відстрочку. Позивач вважає свою мобілізацію незаконною, оскільки ТЦК не розглянув його заяву про отримання відстрочки. Він хоче скасувати призов через суд.

Представник ТЦК подав відзив на позовну заяву, у якому заперечував, що позивач подавав документи для отримання відстрочки. У відзиві вказано, що чоловік прийшов лише, щоб визнати адмінправопорушення та сплатити штраф.

Цю справу розглянув суддя Олександр Лелюк, який дослідив усі матеріали та аргументи сторін. Відомо, що адвокат позивача заявляв про можливі неправомірні дії працівників ТЦК. Перевірка встановила, що чоловік справді 6 серпня подав заяву про отримання відстрочки від призову, яку так і не розглянула комісія.

Суддя встановив, що позивача мобілізували на військову службу 8 серпня, попри подання заяви на отримання відстрочки через навчання. На думку судді, наказ про призов інтерна на військову службу був незаконним.

Суд задовольнив позов буковинця, визнав протиправним та скасував наказ про призов чоловіка на військову службу. Військову частину зобов’язали виключити позивача зі списків особового складу та звільнити зі служби. Рішення суду ще можна оскаржити.