Львівський окружний адміністративний суд визнав протиправною відмову нарахувати мільйон гривень військовому за постановою Кабміну №153. Позивач долучився до війська на початку повномасштабної війни у віці до 25 років та брав участь у бойових діях. Суд зобов’язав військову частину нарахувати та виплатити позивачу одноразову винагороду – мільйон гривень.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі наприкінці листопада 2025 року, до суду звернувся військовий, який розповів, що у віці до 25 років його прийняли на військову службу, він брав участь у бойових діях (загалом близько 200 днів) на Донеччині, Харківщині та Запоріжжі. Однак йому відмовили у виплаті одноразової винагороди (мільйон гривень), що передбачено постановою КМУ №153. Він звернувся до суду, оскільки вважає рішення протиправним.

Представник військової частини зазначив, що виплату не погодило Оперативне командування. У матеріалах справи вказано, що причиною відмови у виплаті стало те, що у квітні 2025 року позивачу присвоєно офіцерське звання «молодшого лейтенанта».

Цю справу розглянула суддя Оксана Карп’як, яка дослідила усі матеріали та аргументи сторін. Вона зазначила, що на момент прийняття постанови КМУ позивач мав звання молодшого сержанта.

«Суд вважає, що позивачем дотримані визначені постановою №153 умови для отримання одноразової грошової винагороди у розмірі 1 млн грн, оскільки: 1) прийнятий на військову службу під час воєнного стану у віці до 25 років; 2) проходив військову службу станом на дату набрання чинності постановою №153 та продовжує проходити військову службу; 3) брав безпосередню участь у бойових діях сукупно більше шести місяців; 4) не притягнутий до кримінальної відповідальності чи адміністративної відповідальності за вчинення військового правопорушення, та дисциплінарної відповідальності», – вказано у рішенні суду.

Позов військового задовольнили повністю, дії Оперативного командування визнали протиправними через непогодження виплати, а військову частину зобов’язали нарахувати позивачу мільйон гривень, згідно постановою КМУ. Рішення суду ще можна оскаржити.