У ДТП з лосем загинув пасажир Škoda Octavia

У п’ятницю, 26 вересня, на трасі поблизу села Сілець у Шептицькому районі на Львівщині водій легковика Škoda Octavia зіткнувся з лосем, який вибіг на дорогу. У результаті ДТП загинув пасажир легковика. Виявилося, що легковиком керував поліцейський Львівщини, який з травмами в лікарні.

Як повідомив голова Шептицької РВА Андрій Дяченко, ДТП сталася близько 7:30 на автодорозі Львів – Ковель поблизу села Сілець Шептицької громади. Водій автомобіля Škoda Octavia здійснив зіткнення з лосем, який раптово вибіг на дорогу. Унаслідок аварії загинув 63-річний пасажир легковика, мешканець Львова.

Смертельна аварія з твариною сталася поблизу села Сілець на трасі Львів – Ковель (фото Олександра Клімова)

57-річного водія з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували до Шептицької міської лікарні. За даними очевидців, унаслідок ДТП лось загинув.

У поліції Львівщини уточнили, що за кермом Škoda Octavia був працівник поліції Львівщини.



«У поліцейського ознак сп’яніння не виявлено. Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Досудове розслідування дорожньо-транспортної пригоди здійснюватиме територіальне управління Державного бюро розслідувань», – повідомили в обласній поліції.