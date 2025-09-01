В результаті ДТП водій мотоцикла загинув на місці події

У неділю, 31 серпня, на Львівщині загинув 37-річний мотоцикліст. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА.

ДТП трапилася близько 17:00 на автодорозі сполученням Ковель - Шептицький – Жовква», поблизу села Савчин. 37-річний мешканець міста Володимир Волинської області, керуючи мотоциклом Honda CBR 650R, не впорався з керуванням, виїхав на ліве узбіччя та зіткнувся з металевим відбійником. В результаті ДТП водій мотоцикла загинув на місці події.

Фото поліції

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.



Проводиться розслідування, правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

