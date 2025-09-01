У неділю ввечері, 31 серпня, на Львівщині внаслідок зіткнення автомобіля та мотоцикла загинули три людини. Серед них – дитина. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА.

ДТП трапилася близько 21:40 на автодорозі сполученням Великі Мости - Рава - Руська. На повороті до села Шишаки 29-річний мешканець цього села, керуючи автомобілем Peugeot Partner, під час повороту з головної дороги на другорядну зіткнувся з мотоциклом невстановленої марки, яким керував 21-річний житель села Бутини.

Внаслідок зіткнення загинули пасажири автомобіля – 29-річний чоловік та дворічна дитина. Водій мотоцикла також загинув на місці події. Обставини та причини аварії з’ясовують правоохоронці.