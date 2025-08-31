ДТП трапилась вранці 30 серпня

У Брюховичах поліцейські затримали водійку Jeep, яка в стані алкогольного сп’яніння знесла залізничний переїзд і вʼїхала в дерево. Внаслідок ДТП травмувався пасажир позашляховика.

Як повідомили у поліції, ДТП трапилась вранці 30 серпня у селищі Брюховичі. 34-річна львівʼянка за кермом автомобіля Jeep Compas наїхала на шлагбаум залізничного переїзду та в’їхала в дерево.

Внаслідок ДТП 31-річний пасажир позашляховика травмувався, його госпіталізували в лікарню. Слідчі встановили, що водійка буда за кермом нетверезою, її затримали.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху в стані сп’яніння) ККУ. За вчинене водійці загрожує від 4 до 5 років позбавлення волі.