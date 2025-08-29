У четвер, 28 серпня, поблизу Львова сталася смертельна ДТП. Внаслдіок наїзду автомобіля загинув пішохід. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА.

ДТП трапилася близько 23:20 на автодорозі Західний обхід Львова, поблизу села Сокільники. 22-річний водій автомобіля Mercedes-Benz наїхав на пішохода 24-річного пішохода, який переходив проїзджу частину дороги за межами пішохідного переходу у невстановленому місці.

Внаслідок ДТП пішохід, загинув на місці пригоди. Обставини події встановлюють.