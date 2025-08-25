ДТП трапилась на перехресті вул. Сихівська - Кавалерідзе

На Сихові трапилась потрійна ДТП із маршруткою, у якій постраждала 73-річна жінка. Цю інформацію ZAXID.NET підтвердила речниця поліції Аліна Подрейко.

ДТП трапилась на перехресті вул. Сихівської та Кавалерідзе близько 16:20. Поліцейські попередньо встановили, що 27-річний водій автомобіля Kia V6 зіткнувся з 74-річним водієм Volkswagen, який за інерцією наїхав на 73-річну пішохідку. Далі автомобіль врізався в рейсовий автобус, яким керував 67-річний водій.

Як розповіла ZAXID.NET речниця Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Тетяна Андрєєва, 73-річну жінку госпіталізували із закритою черепно-мозковою травмою до лікарні у Винниках. Водій маршрутки, водії авто і пасажири відмовилися від огляду.