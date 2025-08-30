ДТП трапилась у селі Віднів Львівського району

На Львівщині тракторист злетів у кювет і загинув на місці ДТП.

Як повідомили у поліції, ДТП трапилась 29 серпня у селі Віднів Львівського району. Попередньо правоохоронці встановили, що водій трактора Т-25, 49-річний мешканець району, з’їхав у кювет, після чого трактор перекинувся. Від отриманих внаслідок ДТП травм тракторист помер на місці.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ.