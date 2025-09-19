У результаті зіткнення автомобілі перекрили рух трасою

У п’ятницю, 19 вересня, на об’їзній дорозі Львова при з’їзді на трасу Львів – Краковець сталася лобова ДТП легковиків Volkswagen Jetta та Mercedes-Benz C-Class. У результаті рух повністю перекритий.

«У звʼязку з ДТП із травмованими на Західному обході Львова, 0-1 км автодороги М-10 Львів – Краковець перекритий рух», – повідомили в патрульній поліції Львівщини. За попередніми даними, в аварії постраждали двоє людей.

Водіїв просять врахувати цю інформацію під час поїздки.