Смертельна аварія сталася у червні 2022 року біля Новояворівська

Яворівський районний суд Львівської області виніс вирок уродженцю Івано-Франківщини Дмитрові Гуменяку, який у червні 2022 року за кермом мікроавтобуса Renault Master на смерть збив велосипедиста на трасі Львів – Краковець. Винуватець аварії отримав умовне покарання без позбавлення водійських прав.

За матеріалами справи, смертельна ДТП сталася 25 червня 2022 року близько 11:00 на трасі Львів – Краковець поблизу села Когути Новояворівської громади. Дмитро Гуменяк на мікроавтобусі Renault Master перед зміною напрямку руху збив велосипедиста, який переїжджав дорогу справа наліво відносно напрямку його руху. Результаті велосипедист отримав важкі травми внутрішніх органів та помер.

Винуватець аварії уклав угоду з прокурором про визнання винуватості, яку затвердив суд.

Суддя Ігор Матвіїв визнав Дмитра Гуменяка винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого (ч.2 ст. 286 ККУ) та призначив йому узгоджене сторонами покарання у вигляді трьох років позбавлення волі без позбавлення права керування транспортними засобами. Вироком суду винуватця звільнили від основного покарання, встановивши два роки іспитового строку.