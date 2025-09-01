Велосипедист наїхав на пішохідку, чим створив небезпечну ситуацію на дорозі

Галицький районний суд 26 серпня визнав винним Андрія Харченка у порушення правил дорожнього руху й оштрафував на 850 грн. В опублікованій постанові судового реєстру йдеться, що Харченко у стані наркотичного та алкогольного спʼяніння їхав на велосипеді та збив жінку.

Згідно з матеріалами справи, 27 липня 2025 року Андрій Харченко їхав пʼяний на велосипеді по вулиці Івана Франка, не впорався з кермуванням та наїхав на жінку. Вона отримала легкі тілесні ушкодження. Варто зазначити, що людина з таким імʼям та прізвищем, як в обвинуваченого, є держслужбовцем та працює головним спеціалістом у Державній авіаційній службі України.

У суді Андрій Харченко свою провину визнав. Галицький суд оштрафував його на 850 грн. Постанову ще можна оскаржити в апеляції.