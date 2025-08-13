Велосипедист зіткнувся з водієм Volkswagen Passat

На Львівщині внаслідок зіткнення з автомобілем Volkswagen Passat B6 загинув 71-річний велосипедист. Про це повідомив департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

ДТП трапилась у вівторок вранці, 12 серпня, на трасі Львів – Шегині в Судовій Вишні. 36-річний водій автомобіля Volkswagen Passat B6 наїхав на 71-річного велосипедиста. Зазначається, що велосипедист виїхав на смугу зустрічного руху.

Внаслідок ДТП велосипедиста госпіталізували в реанімацію Мостиської міської лікарні, де він помер. За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ.